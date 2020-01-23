حي النزهة: ننتظر الرد على مقترح نقل موقف الألف مسكن

قال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إنه تم عرض مقترح لنقل موقف الألف مسكن، نظرًا لأعمال التوسعات التي يشهدها الحي في المرحلة الثانية.



وكشف عقل، في تصريح خاص إلى "الفجر"، عن توزيع سيارات السرفيس على موقفي 6 أكتوبر والجراج، وذلك بسبب زيادة عددهم، والتي تصل إلى 2000 سرفيس مرخص.



وأضاف رئيس حي النزهة، أنه تم إرسال التقرير للجنة الهندسية التابعة لمحافظة القاهرة، لدراسته، موضحًا بأن اللجنة سترسل ردها يوم الأحد المقبل، سواء بالنقل أو الكشف عن أماكن أخرى، تتحمل القدرة الاستيعابية للسرفيس.



وأكد أنه عقب إصدار الموافقة من اللجنة الهندسية، ستقوم الأجهزة الأمنية على الفور بتنفيذ إجراءات النقل، لكي تباشر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خطة تطوير المنطقة بالكامل.



وأجرى المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، جولة تفقدية، أمس الأربعاء، بمنطقة الألف مسكن لدراسة نقل موقف الألف مسكن ودراسة الأماكن المقترحة لنقل الموقف نظرًا لأعمال التوسعة التى تتم فى المرحلة الثانية فى النزهة.



