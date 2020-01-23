مصطفى شعبان: "ذكرياتي مع معرض الكتاب مرتبطة بالمطرة"

عبر الفنان مصطفى شعبان، عن سعادته البالغة لتنظيم ندوة ولقاء مفتوح مع جمهوره ومحبيه، ضمن فعليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتًا أنه تفاجئ بالتجيهزات والتطور التي يشهدها المعرض في 2020.





واكد "شعبان"، خلال حديثه على انه زبون معرض الكتاب منذ صغره، وان ذكرياته مع معرض الكتاب مرتبط بسقوط الامطار، وذلك لان الخيم التي كانت تنظم داخلها الندوات سقفها مصنوع من المشمع، فضلًا عن زيادة الاعداد التي كانت تحرص على الحضور تتخطى الالاف يوميًا.





وشهدت بوابات معرض الكتاب تكثفا أمنيا لاستقبال الجمهور والذين حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى لانطلاق المعرض، ما أدى إلى وجود زحام شديد.



يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

