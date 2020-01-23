نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 23-1-2020





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 23-1-2020 .









أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس ، علي تباين بأداء المؤشرات ، ومالت تعاملات المصريين والأجانب ناحية الشراء.









استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين وولي العهد، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والتي تزور المملكة حالياً للمشاركة في فعاليات افتتاح معرض الخريف الدولي، حضر اللقاء وزيرى المالية والصناعة والتجارة بمملكة البحرين والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين.









ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثيقة، فموقعها جعلها بوابة آسيا وأوروبا للقارة السمراء، لتقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات العربية الأفريقية، لاسيما في المجال الاقتصادي بما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار.









قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت أصبح منذ إطلاقه في عام 2012 محفلاً مهماً، ومنصة متميزة، لمشاركة الرؤى والتجارب في مجال حوكمة الإنترنت بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.









تستعد مصر لإطلاق أول بورصة سلعية في يناير 2021 ، على أن يتم تداول "القمح والسكر والأرز والذرة" كمرحلة أولي، لتحقق طفرة كبيرة في مجال التجارة الداخلية لتساهم في إحداث قفزة بالاقتصاد المحلي.









افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجناح المصري المشارك بمعرض الخريف الدولي والذي يقام بالعاصمة البحرينية المنامة.









أكدت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناه الحكومة ومبادرات البنك المركزي التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شإنها تحسين بيئة الأعمال.









أظهر بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي الواردات المصرية من السيارات ووحدات النقل المختلفة لنحو 175 مليون دولار، وذلك في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي 2019، موزعة بين عدة أنواع مختلفة، والتي تشمل أجزاء السيارات ووحدات كاملة من الجرارات والأتوبيس والميكروباص وميني باص وحدات كاملة، وسيارات للاستعمالات الخاصة.









أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2018 .









افتتح الدكتور محمد عمران -رئيسهيئة الرقابة المالية أعمال الاجتماع السنوى للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، والذى تستضيفه القاهرة هذا العام على مدار يومين– للمرة الثانية خلال خمس سنوات -بحضور ممثلي هيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في تجمع الشراكة المتوسطية والتي تضم كلاً من مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا.









استقبلت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وفداً رسمياً من شركة قناة السويس للتأمين، برئاسة أحمــد شهاب، العضو المنتدب للشركة، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية.











