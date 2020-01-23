شاهد.. هشام ماجد يخضع لعملية جراحية

يشارك الفنان هشام ماجد جمهوره، مجموعة صور جديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



وظهر هشام ماجد في الصور، في غرفة العمليات برفقة الأطباء، وعلق:" شكراً صديقي د.أحمد نجم وكل طاقم الأطباء علي العملية اللذيذة دي..أنا أقسم بالله ما أعرف أنتوا عملتلولي إي بس أنا مرتاح أكتر بكتير..بيقولوا حاجة أسمها" تهذيب" قرنيات الأنف السفلية بإستخدام التردد الحراري والمخدر الموضعي" .



ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، حيث علقت الفنانة بدرية طلبة:" حمدالله علي سلامتك، والفنان مصطفى خاطر :" حمدالله على السلامة".





مسلسل "اللعبة"، من بطولة مي كساب،محمد سلام،أحمد فتحي، هشام ماجد، بيومى فؤاد،سامى مغاوري، محمد ثروت،ميرنا جميل،تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.





يشار أن الفنان هشام ماجد والفنان أكرم حسني، وشيكو، يشاركونا في فعاليات موسم الرياض بمسرحية "عطل فني"، والمسرحية بطولة آيتن عامر،أكرم حسني،شيكو، نشوى مصطفى،هشام ماجد،محمد جمعة،إسماعيل فرغلي، والمسرحية من تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، موسيقى أحمد وحيد كينج، إخراج أوتاكا.