أدهم سليمان يشوق جمهوره بمفاجأة جديدة "صور"

يشارك الفنان أدهم سليمان جمهوره، بصورة ترويجية لأغنيته الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



علق "سليمان" على الصورة: "البرومو الرسمي لأغنية أدهم سليمان الجديدة.. قريباً"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره.



اغنية"يا سيدي":



حققت أغنية " ياسيدى"، للمطرب أدهم سليمان "ما يقارب من مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب"، منذ أسبوعين حيث نالت إعجاب جمهور أدهم فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلماته وألحانه.





أدهم سليمان حقق نجاحا خلال الفترة الماضية بعدد من أغنياته أبرزها "لسه فاكر" و"يا سمرا" و"صورة معكوسة"، ووصلوا إلى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد تحقيقها نسب مشاهدة عالية.





يذكر أن أدهم سليمان طرح قبل 5 أشهر فيديو كليب "يا سمرا"، وحقق نسبة مشاهدة على موقع "يوتيوب" تجاوزت 44مليون مشاهدة.

