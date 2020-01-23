الملكة إليزابيث الثانية تصدق على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقعت الملكة إليزابيث الثانية مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يحدد شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.



وحسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، أعلن هذا القرار ستيفن باركلي ، وزير شئون البريكست البريطاني، على "تويتر".



في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق البرلمان البريطاني على مشروع القانون بعد أن تراجع مجلس اللوردات عقب رفض مجلس العموم التعديلات عليه.





وقد أعلن جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة، يوم الاثنين 20 يناير، أن المملكة المتحدة تعتزم صياغة اتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ووفقًا لـ"سلاك"، في اليوم التالي لانسحاب المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ستبدأ لندن محادثات تجارية مع القوى العالمية، وليس فقط مع الكتلة. وأضاف، على وجه الخصوص، أنه تم القيام بعمل مكثف للتحضير للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





تشير اتفاقية التجارة على الطريقة الكندية مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية التجارة والبيئة - الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة. بموجب الاتفاقية، تم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع المتداولة تقريبًا.





لا تخضع كندا لتشريعات الاتحاد الأوروبي وليست مجبرة على دفع أي أموال للكتلة بموجب شروط الاتفاقية التجارية.





وقال المتحدث باسم بوريس جونسون، إن لندن ستعلن أهدافها لتعاونها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.



