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تأجيل انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

الخميس 23/يناير/2020 - 05:10 م
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جانب من التسجيل
جانب من التسجيل
ميسون أبو الحسن
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أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على الشُعب والروابط، تأجيل انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، لمدة أسبوعين؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضو ممن لهم حق المشاركة.

ومن المفترض أن يكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.

وقال محمود كامل إن الشُعبة فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضو.
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نقابة الصحفيين شعبة المصورين الصحفيين انتخابات شعبة المصورين الصحفيين الفجر

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