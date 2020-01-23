إصابة ممرض هندي في جنوب السعودية بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، فيلامفيلي موراليدهاران، إصابة ممرض هندي في مستشفى الحياة" بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم فحص نحو 100 ممرض هندي، غالبيتهم من ولاية كيرالا.

وأوضح موراليدهاران، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن الممرضة المصابة بالفيروس تتلقى حاليا العلاج في مستشفى عسير الوطني وتتماثل للشفاء.

وذكر أن القنصلية الهندية في مدينة جدة السعودية على اتصال مع إدارة مستشفى الحياة ووزارة الخارجية السعودية.

وتعتبر هذه الحالة الأولى المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" في السعودية منذ تفشي نوعه الجديد في الصين.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV".

وسجلت وزارة الصحة الصينية، حسب تصريحاتها الرسمية، 634 حالة إصابة بالفيروس بينها 17 حالة وفاة، مشيرة إلى انتشار المرض في 25 محافظة داخل البلاد، بينما تم رصده أيضا في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وسنغافورة وفيتنام.