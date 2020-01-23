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كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

الخميس 23/يناير/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
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لا يزال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يحلم بالتعاقد مع صفقة نارية من داخل نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل الإنجليزية، فإن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طلب من النادي التعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد بالفترة القادمة.

وجاء طلب كلوب من ليفربول لتعزيز خط الوسط في الموسم المقبل واستغلال حالة التوتر التي يعيشها اللاعب مع فريقه الملكي بعد استبعاده من المشاركة الاساسية طوال الفترة الماضية.

ويدرس ريال مدريد فتح باب الرحيل أمام إيسكو في الصيف المقبل والاستفادة المادية من رحيله لتمويل صفقات صيفية جديدة أبرزها التعاقد مع كيليان مبابي الصفقة التي يحلم بها زيدان.
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