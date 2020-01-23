القبض على شابّ فارّ من حكم بالسجن من أجل القتل العمد

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، يوم أمس الإربعاء 22 جانفي 2020، من القبض على شخص ( 29 سنة، قاطن الجهة).





وقد ألقي القبض على الشخص المذكور، والذي صدر في شأنه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل، من أجل تورطه في قضية "القتل العمد مع سابقية القصد".





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.