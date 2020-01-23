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هيثم الحاج يفتتح " ضي التشكيلي"بمعرض الكتاب (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 05:52 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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افتتح الدكتور هيثم الحاج رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض جاليري ضي التشكيلي المصاحب لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيليه العرب للثقافة والفنون ولفيف من الفنانين والادباء والمثقفين.

وتم الاتفاق علي هامش الافتتاح بين د هيثم الحاج وهشام قنديل علي التعاون المشترك لمعرض وورشة كبير عن الوجوه الأدبية المصرية الشهيرة وسيعلن عن موعدها قريبا.


واعرب الدكتور هيثم الحاج عن اعجابه الشديد باعمال المعرض وخصوصا الاعمال النحتية.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيليه العرب للثقافة اننا سعداء بالمشاركة للمرة الثانية علي التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.


ويشارك جاليري ضي في المعرض هذا العام. بثلاثة معارض الاول معرض نحتي لنخبة مختارة من النحاتين المصريين، والمعرض الثاني يتضمن نماذج من أعمال ورشة حوارات الوجوه والأماكن للفنانين المصريين والسعوديين، أما المعرض الثالث فتضمن أعمال لنخبة من أهم الفنانين المصريين.
هيثم الحاج يفتتح " ضي التشكيلي"بمعرض الكتاب (صور)
هيثم الحاج يفتتح " ضي التشكيلي"بمعرض الكتاب (صور)
هيثم الحاج يفتتح " ضي التشكيلي"بمعرض الكتاب (صور)
هيثم الحاج يفتتح " ضي التشكيلي"بمعرض الكتاب (صور)
هيثم الحاج يفتتح " ضي التشكيلي"بمعرض الكتاب (صور)
هيثم الحاج يفتتح " ضي التشكيلي"بمعرض الكتاب (صور)
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