لن يعود للبيرنابيو.. داني سيبايوس يطالب ريال مدريد بفسخ عقده مع أرسنال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن داني سيبايوس نجم ريال مدريد يرغب في قطع إعارته مع آرسنال قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن آرسنال تعاقد مع سيبايوس في الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لكن اللاعب تعرض لإصابة أبعدته حوالي شهرين عن المباريات بينما تم استبعاده من قبل المدرب الجديد للمدفعجية ميكيل أرتيتيا في آخر 6 مباريات خاضها الفريق في مختلف البطولات على الرغم من تعافيه من الإصابة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سيبايوس لا يشعر بالسعادة في صفوف آرسنال لأنه لم يحقق الهدف الرئيسي الذي انتقل للنادي من أجله وهو اللعب بشكل أساسي لذلك قرر مغادرة النادي في الأسبوع المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيبايوس طلب من إدارة ريال مدريد فسخ عقد إعارته مع آرسنال لكن ليس للعودة إلى ملعب ريال مدريد ولكن من أجل الذهاب لنادٍ آخر يضمن له فرصة اللعب بشكل أساسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيبايوس يعلم أن عودته إلى ريال مدريد تعني جلوسه على دكة البدلاء في معظم مباريات الموسم كما أن زين الدين زيدان لا يبدو بحاجة للاعب احتياطي جديد في ظل كثرة اللاعبين الذي يملكه.