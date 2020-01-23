السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض فتاة بالإسكندرية

صدر القرار بعضوية كلًا من: المستشار أحمد رضوان أبا زيد، والمستشار السيد عباس السيد، وأمانة سر محمد عثمان.





تعود القضية رقم 14042لسنة 2019، جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد ببلاغ من المدعوه "ن.م.ف" بقيام شخص بهتك عرض شقيقتها بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو" ق.ح.ع"، عامل حداد، ومقيم بمنطقة القباري دائرة القسم، بأن قيام بالتسلل ليلا لسطح العقار محل سكن المجني عليها " إ.م.ف" واقتحم غرفتها أثناء نومها وشل حركتها وحصر عنها ملابسها السفلية بالقوة وهتك عرضها وفر هاربا.



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، بالسجن 10سنوات للمتهم " ق.ح.ع"، حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها " إ.م.ف".