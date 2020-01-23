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وفد وزاري بحريني يستعد لزيارة مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي

الخميس 23/يناير/2020 - 04:51 م
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الفجر الاقتصادي
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استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين وولي العهد، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والتي تزور المملكة حالياً للمشاركة في فعاليات افتتاح معرض الخريف الدولي، حضر اللقاء وزيرى المالية والصناعة والتجارة بمملكة البحرين والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين

وقالت الوزيرة: "أن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قد أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين قيادة وحكومتى البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للدور الكبير والمكانة الرائدة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين".

وأثني نائب ملك البحرين ولى العهد على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو الامر الذي ينعكس ايجاباً على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والمملكة البحرينية، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مسار العلاقات المشتركة الامر الذي يفتح آفاقاً جديدة ويخلق مزيداً من فرص التعاون في مشروعات استراتيجية مشتركة بين البلدين الشقيقين.

وفى هذا الإطار وجه الأمير سلمان بن حمد بإيفاد وفد وزارى بحريني يضم وزراء التجارة والصناعة والمالية ورئيس شركة ممتلكات لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بما يسهم في احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

ومن جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والبحرين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمملكة البحرين كأحد اهم الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي 

وقالت الوزيرة أن مناخ الأعمال في مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية خاصة في ظل حزم الحوافز المتميزة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، مشيرةً في هذا الصدد الى احتلال مصر للمرتبة الأولى في افريقيا كأكثر الدول المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك في أحدث التقارير الافريقية الصادرة في هذا الشأن.

وأشارت جامع إلى ترحيب مصر بزيادة تواجد الشركات البحرينية للاستثمار في السوق المصرى للإستفادة من كل الحوافز المتاحة وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يلقى إهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية.

وفى هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع السفارة المصرية بالبحرين لمتابعة الترتيبات الخاصة بزيارة الوفد الوزارى البحرينى لمصر بهدف إنجاح هذه الزيارة والتوصل الى رؤية مشتركة لمستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.
وفد وزاري بحريني يستعد لزيارة مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
وفد وزاري بحريني يستعد لزيارة مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
وفد وزاري بحريني يستعد لزيارة مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
وفد وزاري بحريني يستعد لزيارة مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
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ولى عهد البحرين وفد وزارى بحريني وزيرة التجارة والصناعة ملك البحرين معرض الخريف الدولى

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