شركة إسكاي بريدج تكشف حقيقة الخلاف بينها وبين تامر حسني

أصدرت شركة شركة اسكاي بريدج بيانًا حول الأزمة التي شهدتها الشركة مع الفنان تامر حسني.













حيث أكدت الشركة أن اي سوء تفاهم لما تم نشره بشأن وجود اختلافات قانونية بين شركة اسكاي بريدج والذي يمثلها الاستاذ عبدالوهاب حسن وبين الفنان تامر حسني وشقيقه ووكيل اعماله الأستاذ حسام حسني.









أكد الطرفان انها ليست أكثر من تسويات روتينيه في وجهات النظر الفنيه وأننا نهيب بأن تمس سمعة أيا منا بسوء.



