Advertisements
شركة إسكاي بريدج تكشف حقيقة الخلاف بينها وبين تامر حسني
الخميس 23/يناير/2020 - 04:45 م
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
أصدرت شركة شركة اسكاي بريدج بيانًا حول الأزمة التي شهدتها الشركة مع الفنان تامر حسني.
حيث أكدت الشركة أن اي سوء تفاهم لما تم نشره بشأن وجود اختلافات قانونية بين شركة اسكاي بريدج والذي يمثلها الاستاذ عبدالوهاب حسن وبين الفنان تامر حسني وشقيقه ووكيل اعماله الأستاذ حسام حسني.
أكد الطرفان انها ليست أكثر من تسويات روتينيه في وجهات النظر الفنيه وأننا نهيب بأن تمس سمعة أيا منا بسوء.
والشركة تؤكد ان الفنان تامر حسني أفضل المتعاقدين معنا و ونكن له كل التقدير والإحترام كما أكد الفنان تامر حسني عن طيب العلاقة بين الطرفين كما تؤكد الشركه ذلك و عن حسن العلاقه والتي تحمل في طياتها كل الحب وأواصر التعاون مستقبلاً إن شاء ا
Advertisements