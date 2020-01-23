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فيديو جراف.. 8 معلومات عن حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا

الخميس 23/يناير/2020 - 04:50 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثيقة، فموقعها جعلها بوابة آسيا وأوروبا للقارة السمراء، لتقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات العربية الأفريقية، لاسيما في المجال الاقتصادي بما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار.

وتقدم بوابة الفجرالإلكترونية، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيه 8 معلومات عن حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا:

1_ حجم التبادل التجاري بين  مصر وأفريقيا 6.2 مليار دولار 

2_ وارادات مصر من أفريقيا 1.987 مليار دولار

3_ 26.1%  ارتفاع في حجم التبادل التجارى خلال 2019

4_ حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية 4.2 مليار دولار

5_ أبرز السلع المصدرة إلى دول أفريقيا (السكر والذهب والزيوت العطرية واللدائن "البلاستيك" والورق).

6_ أبرز السلع التى تستوردها مصر من القارة الأفريقية (الشاى والتوابل واللحوم والموز).

7_  أكثر الدول المصدرة لمصر (زامبيا، كينيا، جنوب إفريقيا).

8- أكثر الدول المستوردة من مصر (كينيا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا).
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الكلمات المفتاحية

مصر وأفريقيا فيديو جراف حجم التبادل التجارى اخبار مصر اخبار الاقتصاد 8 معلومات

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