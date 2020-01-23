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الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار وبرودة شديدة

الخميس 23/يناير/2020 - 04:50 م
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الطقس
الطقس
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لغد الخميس، ولمدة 24 ساعة، موضحة أن الطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، هناك أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء والوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 09 درجة والصغرى 01 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.
الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار وبرودة شديدة
الأرصاد تحذر من طقس الغد: أمطار وبرودة شديدة
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس العامة للأرصاد الجوية الرياح

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