المملكة تختتم تمرين "السيف الذهبي" مع الجانب الفرنسي

اختتم تمرين القيادة المشتركة (السيف الذهبي TTX) الذي تنفذه أفرع القوات المسلحة مع الجانب الفرنسي الصديق، الخميس، بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، حيث استمر التمرين لمدة أسبوعين تخللها العديد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.

وذكر رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن/عادل بن محمد البلوي، أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين الجانبين السعودي والفرنسي، ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية وتدريب القادة والأركان على التخطيط المشترك لعمليات الحرب النظامية والحرب غير النظامية ضمن تحالف عسكري في بيئة عمليات مختلفة، وقد نفذ هذا التمرين نخبة من ضباط القوات المسلحة السعودية مع نظرائهم من الجانب الفرنسي الصديق وحقق الأهداف التدريبية المخطط لها.

وأثنى رئيس الهيئة على جميع المشاركين بمناسبة نجاح التمرين متمنياً استمرارهم في المشاركة بالتمارين المستقبلية والاستفادة منها لتطوير التدريب في وحداتهم الأساسية.

وفي ذات السياق، ذكر مدير التمرين العميد الركن/ جعفر بن هادي القحطاني، أن هذا التمرين ينفذ ضمن سلسلة من التمارين المستمرة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف إلى التطوير والتدريب المستمر لقواتنا المسلحة.