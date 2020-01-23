تعرّف على أسعار تذاكر نصف نهائي ونهائي 'كان' كرة اليد

أعلمت لجنة تنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد تونس 2020، أن تذاكر مباريات نصف النهائي ونهائي المسابقة، ستكون متوفرة بشبابيك قصر الرياضة بالمنزه وشباك 33 في ملعب رادس، وذلك من الساعة 14 الى الساعة 18، مع الإشارة إلى أن شباك 33 بملعب رادس، سيكون مغلقا يوم السبت.





كما تعلم اللجنة عن انتهاء العمل بالتذاكر المجانية للنساء والأطفال، وأن أبواب القاعة ستغلق ساعتين قبل إنطلاق مباريات المنتخب الوطني التونسي.



