الحكومة الشرعية اليمنية توجه اتهامات إلى "غريفثس"





وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، مساء اليوم الخميس، إلى صنعاء؛ لبحث وقف التصعيد العسكري وسبل عقد جولة مشاورات سياسية يمنية.





أعلن مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، وصل مع مساعده معين شريم.





وأكدت مصادر سياسية، على أن مارتن غريفثس سيقابل قيادات الميليشيات الحوثية؛ لبحث خفض التصعيد العسكري، من ضمن محاولاته لإقناع طرفي النزاع بالاتجاه نحو جولة مشاورات جديدة، غير مشروطة لمناقشة ترتيبات الحل السياسي للأزمة باليمن.





وقال المبعوث الأممي في تصريحات صحفية، يوم أمس الأربعاء، إنه "يسعى لعقد جولة مشاورات سلام غير مشروطة بين الحكومة الشرعية والحوثيين؛ لإنهاء الصراع في اليمن ومناقشة قضايا الشرعية والحكم والمرحلة الانتقالية".





و اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية، المبعوث الأممي، في ردها على هذه التصريحات، بمحاولة التغطية على فشله في إلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتطبيق اتفاق السويد.





وذكر وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح: أن "المبعوث الأممي مارتن غريفثس، يحاول التغطية على فشله في إلزام جماعة الحوثيين، بتطبيق اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين".





وأفاد وزير الإدارة المحلية اليمني ، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بأن "تصريحات غريفثس الأخيرة تخالف قرار تكليفه، كما يذهب في تصريحاته خارج المرجعيات الثلاث للحل في اليمن"، مشيراً إلى أن المرجعيات أُجمع عليها محلياً ودولياً.





وقال: إن "غريفثس يحاول التضليل عبر تقديم تفسير جديد للاتفاق"، مؤكداً على أن الحكومة تدعم الحلول التي تنهي الحرب ولا تؤسس لحرب قادمة.





وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عبّر عن قلقه إزاء التصعيد الأخير في اليمن، والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين، داعياً الأطراف المعنية إلى خفض التصعيد واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة كافة الأنشطة العسكرية، والالتزام بتنفيذ المبادرات التي تم اتخاذها سابقا للتهدئة وتعزيزها.





وبحسب الموقع الرسمي لمكتبه، قال مارتن غريفثس: إن "اليمن عانت الكثير، ويجب أن يعمل الجميع على دفع عملية السلام إلى الأمام وليس إعادتها إلى الوراء".



