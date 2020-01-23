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سعر اليورو يتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 23/يناير/2020 - 04:30 م
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سعر اليورو
سعر اليورو
وكالات
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هبط سعر اليورو بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سياسته الحالية مع إصدار المراجعة الإستراتيجية في وقت لاحق.

وصوت مجلس المحافظين في المركزي الأوروبي في أول إجتماعات العام الجاري، على إبقاء معدل الفائدة الرئيسي على الودائع عند -0.5 بالمائة، متماشياً مع توقعات السوق.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيتم بدء أول مراجعة لاستراتيجية البنك منذ 2013، ليحدد ما إذا كان هدف التضخم لا يزال مناسبًا.

وتنتظر الأسواق تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بعد الاجتماع، لرصد رؤى البنك حيال الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع سعر اليورو أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 1.1083 دولار.

وهبط سعر اليورو أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 121.42 ين.

واستقر سعر اليورو أمام الجنيه الإسترليني عند 0.8443 جنيه إسترليني.

وهبط سعر اليورو مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.0724 فرنك.
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