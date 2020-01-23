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السعودية تعلن شرط إعادة علاقتها بإيران

الخميس 23/يناير/2020 - 04:26 م
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عادل الجبير
عادل الجبير
الفجر السعودي
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه يجب أن تكف إيران عن رعايتها للإرهاب ولا نريد أي تصعيد بالمنطقة.

وأوضح "الجبير"، خلال تصريحاته  بمؤتمر دافوس الاقتصادي، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية ما زالت تحقق في الهجوم على منشآت "أرامكو"، مشيرا إلى أنه عندما تعود إيران كدولة طبيعية يمكن إعادة العلاقات معها.

وسبق أن أكدت السعودية رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، التي أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلى زيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق.

وجددت السعودية التأكيد على موقفها المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية.

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الكلمات المفتاحية

عادل الجبير رعاية تكف السعودية الإرهاب إيران

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