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طلب مفاجئ من نجم ريال مدريد يقرب مبابي من البيرنابيو

الخميس 23/يناير/2020 - 04:34 م
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كيليان مبابي
كيليان مبابي
ريهام عبد المحسن
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شدد ناتشو فيرنانديز نجم ريال مدريد على ضرورة ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي ربطته التقارير مؤخرًا بالرحيل إلى الملكي وذلك عقب تأكيد مبابي على تقديره لريال مدريد ومُدربها الأسطورة الفرنسية زيدان.

 

وقال ناتشو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"إذا ما كان مبابي يُرسل لنا الإشارات فعلينا أن نكون منتبهين لاستقبالها".

 

وعن الفوز على يونيونستاس في إطار كأس ملك إسبانيا، قال ناتشو :"نحن سُعداء بالتأهل للدور المُقبل وهذا كان الهدف، الفريق قام بآداء رائع، المُدرب طلب منا التركيز والشراسة وهو ما فعلناه".

 

واختتم ناتشو تصريحاته قائلاً :"كان لديهم الحافز وهم رفعوا من من نسق لعبهم ضدنا وكان علينا ان نتعامل مع ذلك الدافع ولعبنا بالطريقة الصحيحة".

 

وكان ريال مدريد فاز على يونيونستانس بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الملكي كلا من جاريث بيل في الدقيقة 18 وخوان فرانسيسكو في الدقيقة 62 بالخطأ في مرمى فريقه وإبراهيم دياز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، بينما سجل ألفارو روميرو هدف يونيونستانس في الدقيقة 57 من اللقاء.

 

 

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