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"المركزي الأوروبي" يبقي على سياسته دون تغيير

الخميس 23/يناير/2020 - 04:23 م
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البنك المركزي الأوربي
البنك المركزي الأوربي
وكالات
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قرر البنك المركزي الأوروبي  الإبقاء على سياسته دون تغيير مع إطلاق مراجعة استراتيجية  للتضخم وأدواته.

وقال البنك اليوم الخميس: ”المجلس الحاكم قرر تدشين مراجعة لإستراتيجية سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية"، من المقرر نشر المزيد من التفاصيل بشأن نطاق المراجعة وجدولها الزمني في وقت لاحق.

وجدد البنك التأكيد على تعهده بالإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى ممكن وربما خفضها، مع وجود شراء لسندات بعشرين مليار يورو شهريًا، إلى أن يتجه التضخم في منطقة اليورو من جديد إلى هدفه عند أقل من اثنين بالمئة بفارق قليل فحسب.

ولم يشهد البيان تغيرا فعليا عن نظيره في ديسمبر، إذ أشار إلى أن استقرار البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو لا يعتبر كافيا لتشديد سياسة البنك الفائقة التيسير.

وبقرار يوم الخميس، يظل سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي للإيداع لأجل ليلة واحدة، وهو أداة الفائدة الرئيسية للبنك حاليا، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ -0.50 في المئة.
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