الجزائري عبد الرحمان مزيان يحمل القميص رقم 4 مع الترجي

أعلن الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، اليوم الخميس 23 جانفي 2020، عن تعزيز قائمة لاعبيه الافريقية بالمنتدبين الجديدين، كل من الجزائري عبد الرحمان مزيان والتونسي محمد على بن حمودة.





وأشار فريق الاحمر والاصفر، حامل لقب النسختين الاخيرتين لكاس رابطة الابطال الافريقية، الى ان مزيان سيحمل القميص رقم 4 وبن حمودة القميص رقم 2.





ويذكر ان الترجي الرياضي يواجه هذا السبت الرجاء البيضاوي المغربي بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.