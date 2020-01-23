نكشف تفاصيل الحالة الصحية للطالبات المصابات بتسمم في الإسكندرية





وقال المصدر لـ"الفجر"، إن الإصابة جاءت بعد خروج الطلبات من الامتحان، بسبب اشتباه في تناول وجبة سامة، واستقبلتهم طوارئ مستشفى العامرية، مشيرا أنه يتم حاليا التعامل معهم، نظرًا لخطورة أحد الحالات.





وحذر المصدر الأهالي بضرورة التنبيه على أبنائهم عدم تناول وجبات مجهولة المصدر حرصا على حياتهم.





وأصيب 6 فتيات في الصف الثالث الإعدادي، بقرية مصطفى كامل، إحدى قرى النهضة، بتسمم، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج.

كشف مصدر طبي بمستشفى العامرية العام في الإسكندرية، تفاصيل الحالة الصحية للطالبات المصابات بتسمم عقب خروجهن من الإمتحان.