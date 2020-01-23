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ريم أحمد.. اكتشافها محمد صبحي وانقذتها العناية الإلهية

الخميس 23/يناير/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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ممثلة مصرية شابة عرفها الجمهور طفلة ثم شابة، حيث اشتهرت منذ سن الرابعة،فكانت بداياتها مع الفنان الكبير محمد صبحي، حصلت على بكالوريوس تمثيل من المعهد العالي، ورغم مرور السنوات إلا أن الجميع يتذكرها بدور هدى الابنة الصغرى لونيس، أنها الفنان الشابة ريم أحمد التي ولدت في 23 يناير 1990.

ريم أحمد والفنان محمد صبحي

يعد الفنان محمد صبحي هو مكتشف ريم أحمد وهي في سن الرابعة وقدمت معه العدد الأكبر من أعمالها، فمنذ البداية عرفها الجمهور في دور هدى إبنة ونيس في مسلسل يوميات ونيس الذي شاركت فيه ريم أحمد في كل أجزائه،بما فيهم الأجزاء الثلاثة الأخيرة وهم يوميات ونيس وأحفاده الجزء ومسلسل يوميات ونيس وأيامه ويوميات ونيس والعباد وأحوال البلاد.
كما قدمت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "ماما أمريكا" ومسرحية "عائلة ونيس".

أعمال أخرى لريم أحمد

كما قدمت ريم أحمد أعمال أخري مع فنانين أخرين غير الفنان محمد صبحي منها مسلسل "حمزة وبناته الخمسة" ومسلسل "ادهم وزينات والثلاث بنات "،"عفوًا أيتها الأم"،ومسرحية كوكب ميكى إخراج ناصر عبد المنعم وفازت بها في مهرجان الطفل في الأردن بجائزة احسن ممثلة أولى،و كانت بطلة مسرحية لص بغداد وبطلة مسرحية روميو وجوليت، كما قامت بالمشاركة في تقديم برنامجين الحسن".

زواج ريم أحمد

تزوجت ريم أحمد من الفنان الشاب طه خليفة قد احتفلا بزفافهما يوم27 يناير2018 ، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وطن خليفة هو ممثل شاب شارك فى العديد من العروض المسرحية الناجحة مثل “الفيل الأزرق” ، و”مولانا”، “الجلسة”.

حريق في منزل زوجها وقبله حادث سرقة

تعرضت شقة زوجها الفنان طه خليفة بمنطقة جسر السويس في العام الماضي لحريق كبير اشتعل فيها بالكامل وذلك بعد أيام قليلة من سرقتها وهذا ما جعل الأمر غريب ورجح الزوجين وجود شبهه جنائية فيه ،وأوضحت ريم أحمد وقتها أن الشقة التى تعرضت للحريق ليست منزل الزوجية ،وإنما شقة عائلة زوجها "طه "وأنهما يترددان على الشقة باستمرار خصوصا عندما يكون لهما عمل فى محيط منطقة مصر، لكن وقت نشوب الحريق فيها لم يكن يتواجد بها أحد.
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