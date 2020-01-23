عاجل.. الزمالك يتلقى خطابا رسميا من "الكاف" بشأن الاستبدال

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الموقف النهائي للاستبدال في القائمة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الخطاب أحقية أي فريق مشارك في البطولات الإفريقية "دوري أبطال أفريقيا، الكونفدرالية الإفريقية" في استبدال ٤ لاعبين بحد اقصى بالقائمة بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد في اي بطولة أفريقية حالية، او مشاركة اللاعبين الذي من المقرر خروجهم من القائمة الحالية في اي مباراة.

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك قيد الثنائي كابونجو كاسونجو وأحمد عيد في قائمة الفريق الأفريقية، بعد احقيه في خروج الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وأيمن حفني من القائمة.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي، غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.