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سيلا لـ"الفجر الرياضي": أريد فسخ تعاقدي مع أسوان.. لن ألعب في مصر مرة أخرى

الخميس 23/يناير/2020 - 03:42 م
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سيلا
سيلا
وسام محمد
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كشف بادارا سيلا مهاجم نادي أسوان، عن رغبته في فسخ تعاقده مع ناديه، مشيرا إلى أنه لم يتعامل بطريقة جيدة من قبل مسئولي النادي.

 

وقال سيلا في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "أود أن أفسخ تعاقدي مع أسوان لأعود لبلدي مرة أخرى".

 

وأضاف: " أرغب في العودة إلى بلدي من أجل ممارسة الكرة هناك، لن ألعب في مصر مرة أخرى".

 

وأشار: "مسئولي نادي أسوان يتعاملوا معي بشكل غير احترافي، ولم أعرف السبب حتى الآن، لم أتقاضى أي مرتب منذ شهرين".

 

وأوضح اللاعب الشاب: " لم أحصل على أي أموال منذ شهرين، ويوجد مكافأة لمباراتين لم أتقاضاهم أيضا".

 

واختتم سيلا تصريحاته قائلا: " لو عاد بي الزمن لن ألعب في مصر كرة مرة أخرى".

 

وشارك سيلا في 4 مباريات مع أسوان هذا الموسم ولم يسجل أي أهداف.

 

والجدير بالذكر أن سيلا كان هداف الفريق بـ 18 هدفا في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية.

 

ويتزيل أسوان جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.

 

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الكلمات المفتاحية

سيلا رياضة الاخبار الرياضية اسوان اخبار الرياضة

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