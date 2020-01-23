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مسؤول في الأمم المتحدة يكشف سبب احتجاجات لبنان

الخميس 23/يناير/2020 - 03:47 م
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احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
وكالات
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كشف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، اليوم الخميس، عن الأسباب وراء الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

وقال يان كوبيش، عبر حسابه على موقع تويتر، إن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في لبنان، سببه أغراض سياسية فيما يبدو، لتقويض الأمن والاستقرار.

 

وأضاف: "يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن، وتقويض السلام الأهلي، وإذكاء الفتنة الطائفية"، مشيرًا إلى هجمات على قوات الأمن، ونهب مؤسسات تابعة للدولة، وممتلكات خاصة.

 

وشهد لبنان مواجهات عنيفة  بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي هاجمها محتجون غاضبون بالحجارة، وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير، بشكل غير مسبوق، قبل أن ترد بإطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع.

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مسؤول في الامم المتحدة سبب الاحتجاجات احتجاجات لبنان

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