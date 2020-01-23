كواليس معرض الكتاب الدولي 2020 في الساعات الأولى من افتتاحه

انطلقت الدورة الـ 51 من معرض الكتاب الدولي 2020، اليوم الخميس الموافق 23/1/2020، حيث يقام معرض الكتاب تحت شعار (مصر - أفريقيا - ثقافة التنوع)، بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف، ويستمر المعرض حتى 4 فبراير المقبل.





وفي الساعات الأولى من انطلاق معرض الكتاب الدولي 2020، توافد العديد من الجمهور لاختيار القصص والكتب والروايات التي يفضلونها، ومن هنا ننشر كواليس الساعات الأولى من افتتاحه.





معرض الكتاب الدولي 2020.. وفاة الشاعر " محمد حسن خليفة"



