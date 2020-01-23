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كواليس معرض الكتاب الدولي 2020 في الساعات الأولى من افتتاحه
الخميس 23/يناير/2020 - 02:54 م
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انطلقت الدورة الـ 51 من معرض الكتاب الدولي 2020، اليوم الخميس الموافق 23/1/2020، حيث يقام معرض الكتاب تحت شعار (مصر - أفريقيا - ثقافة التنوع)، بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف، ويستمر المعرض حتى 4 فبراير المقبل.
وفي الساعات الأولى من انطلاق معرض الكتاب الدولي 2020، توافد العديد من الجمهور لاختيار القصص والكتب والروايات التي يفضلونها، ومن هنا ننشر كواليس الساعات الأولى من افتتاحه.
معرض الكتاب الدولي 2020.. وفاة الشاعر "محمد حسن خليفة"
توفي الشاعر الشاب محمد حسن خليفة، مواليد أبريل 1996، أثناء تجوله في معرض القاهرة الدولي لـ الكتاب 2020، حيث صدر له هذا العام في معرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد"، وكان يكتب مقالات في مجالات "الشعر والأدب والسينما والنقد".
معرض الكتاب الدولي 2020.. أحمد يونس يحتفل بتوقيع روياته الجديدة
احتفل الشاعر أحمد يونس بتوقيع الجزء الخامس من نادر فوده، وسط المئات من الجماهير، والتقط معهم بعض الصور التذكارية، معبرا عن سعادته بتوافد الجماهير، وحرصهم على توقيع روايته.
معرض الكتاب الدولي 2020.. تكثيف أمني وإقبال كبير من الجماهير
شهدت بوابات معرض الكتاب تكثفا أمنيا لاستقبال الجمهور، الذين بادروا بالحضور في الساعت الاولى من إنطلاق المعرض، مما أدى إلى إزدحام شديد.
ويشار إلى أنه تم اختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لمعرض الكتاب الدولي 2020 هذا العام، ويشارك في الدورة الـ51، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.
ويتم ولأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني يساهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.
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