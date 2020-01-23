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نرمين الفقي تقع في حب وجمال طائر البطريق

الخميس 23/يناير/2020 - 03:25 م
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نرمين الفقي
نرمين الفقي
رباب مصطفى
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نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


وعلقت " الفقي" علي الصور:" يا خبر علي جمالها خصوصا وهي ماشية" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" بطريقة قلبي، حتي البطريق مستحملش" .

وظهرت نرمين الفقي في الصور، برفقة طائر البطريق، وكانت ترتدي ترينج ازرق، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت في إطلالة شتوية أنيقة .

مسلسل "نصيبي وقسمتك3"

شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى حكايه "مايطلبة المستمعون"، من مسلسل نصيبي وقسمتك٣، وشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .

يذكر أن مؤخرا شاركت الفنانة نرمين الفقي فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور .
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الكلمات المفتاحية

نرمين الفقي طائر البطريق

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