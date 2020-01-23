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غدا.. إيمانويل يصل القاهرة لقيادة المقاصة

الخميس 23/يناير/2020 - 03:21 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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يصل النجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى السابق لمنتخب تنزانيا إلى القاهرة مساء غدا الجمعة من أجل عقد جلسة  خاصة مع مسؤلى نادى مصر المقاصة لوضع الرتوش النهائية على عقده لتولى تدريب الفريق الفيومى، خلفاً لأحمد حسام ميدو الذى تمت اقالته أمس من تدريب الفريق.

 

وكانت ادارة المقاصة أرسلت تذاكر الطيران إلى نجم الزمالك الأسبق من أجل الحضور إلى القاهرة قبل 24 ساعة.

 

ويمتلك أمونيكى سيرة تدريبة رائعة حيث قاد منتخب نيجيريا تحت 17 سنة  للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام التى أقيمت فى تشيلى عام 2015.

 

وخاض النسر النيجيرى تجربة تدريب فى نادى الخرطوم السودانى وحقق نتائج طيبة معه أهلته لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا ونجح فى الصعود لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى القاهرة لأول مرة منذ 40 عاماً وحقق طفرة هائلة فى الكرة التنزانية.

 

ويحتل المقاصة حالياً المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوى مع فريقى طلائع الجيش ونادى مصر صاحبى المركزين السادس عشر والسابع عشر.

 

و يعمل حاليا كسفير للإتحاد الدولى لكرة القدم وعضو باللجنة الفنية للفيفا ومحاضر دولى بالإتحاد وهو من كتب التقرير الفني لكأس العالم الأخير  التى أقميت في روسيا ومعه الأسطورة الهولنية فان باستن.

 

 ويحمل إيمانويل رخصة اليوفا للاتحاد الأوربى وهي أعلى رخصة للتدريب فى العالم، ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من أسبانية ولديه ولدين.

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