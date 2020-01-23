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أمهات مصر: صعوبة امتحان كيمياء أولى ثانوي بجميع المحافظات

الخميس 23/يناير/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد بجميع المحافظات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا على صفحة اتحاد أمهات مصر عبر "الفيسبوك" على صعوبة أسئلة الامتحان، وغير مباشرة، مستطردين: "رغم أننا حلينا جميع نماذج كتاب المعاصر ومراجعات الدروس، إلا أننا لم نشاهد مثل هذة الأسئلة".

وأوضحت عبير، أن الطلاب وأولياء الأمور اشتكوا أيضا من طول أسئلة الامتحان وضيق الوقت، مؤكدين أن الامتحان أعلى من مستوى الطالب المتميز.
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وزير التعليم امتحان الكمياء الفجر الثانوية العامة الثانوية التعليم أمهات مصر

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