كيف سيعوض برشلونة غياب سواريز ...3 مهاجمين تحت المنظار

تلقى المدرب كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني ضربة موجعة بغياب مهاجمه الأساسي الأروغوياني لويس سواريز لمدة 4 أشهر بسببب الإصابة.





إصابة لويس سواريز

وكان من المتوقع أن تقتصر فترة غياب المهاجم الأروغوياني لويس سواريز عن المشاركة مع البارسا على فترة تتراوح ما بين 3 و6 أسابيع، ولكن مصائب البلوغرانا لا تأتي فرادى فقط أكد رامون كوجات طبيب النادي الإسباني على إجراء مهاجم الفريق لجراحة تستدعي احتياجه لراحة وفترة تأهيل ستغيبه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.





أرقام سواريز مع برشلونة قبل إصابته

شارك المهاجم الأروغوياني لويس سواريز هذا الموسم في 17 مباراة في الدوري الإسباني، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 7 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله 3 أهداف وصناعته هدفين في منافسات دوري أبطال أوروبا.





حلول برشلونة لتعويض غياب سواريز

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز الحلول التي يمتلكها المدرب كيكي سيتيين المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني سواء من داخل مدرسة لاماسيا لتعويض غياب لويس سواريز مهاجم البارسا الأساسي خلال الفترة المقبلة والتي تمدت لنهاية الموسم وتتجلى الحلول في الآتي:_





1_ أبيل رويز مهاجم شاب لفت انتباه كيكي

لجأ المدرب كيكي سيتيين لحل الأزمة بمتابعة مدرسة لاماسيا حيث لفت المهاجم الإسباني أبيل رويز انتباه مدرب البارسا خلال مباراة الفريق أمام بادالونا وبالرغم من أن مشاركة الاعب صاحب الـ20 عاما لم تسفر عن تسجيلة أية أهداف إلا أن كيكي أبدى إعجاباً كبيرا بالموهبة الإسبانية الشابة.

مهاجم منتخب إسبانيا تحت 21 عام يمتع بقدرات تهديفية هائلة ويعد رويز من أفضل هدافي الكرة الإسبانية الذي تألق مع الماتادور ويتميز بمهارة عالية في تسجيل الأهداف من خلال تمركزاته الرائعة داخل منطقة جزاء الخصوم.

مشاركة رويز مع برشلونة وأرقامه مع منتخب إسبانيا تحت 21 عام

وكان المهاجم الشاب رويز قد لعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فترة التحضير للموسم الجديد وينتظر أن ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في يونيه من العام النقبل 2021.

ولعب رويز 16 لقاء مع برشلونة "ب" في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

رويز حقق مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما بطولة كأس الأمم الأوروبية وهي البطولة التي حقها كذلك مع منتخب دون 17 عاما.





2_ أليخاندرو ماركيز أفضل مواهب النادي

ويعد المهاجم الفنزويلي الأصل الإسباني الجنسية واحداً من أفضل المواهب الهجومية داخل قطاعات فريق برشلونة الإسباني حيث وصف كشافي لاماسيا اللاعب الشاب ماركيز كأفضل موهبة هجومية في النادي الكتالوني.

وتشير التقارير أن برشلونة يفكر في تصعيد اللاعب للفريق الأول من أجل اقناعه بفكرة تمديد العقد في ظل امتلاكه موهبة رائعة ظهرت بشكل مميز في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي للشباب التي توج بها النادي الكتالوني.

وينتظر أن يبلغ ماركيز عامه الـ20 في أغسطس المقبل وسبق له التتويج مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما بلقب كأس الأمم الأوروبية للشباب.

المهاجم صاحب الـ20 عاما يعد أيضاً أحد الخيارات الهجومية المميزة والمتاحة لدى المدرب كيكي ستيين لتعويض غياب لويس سواريز مهاجم الفريق الأساسي.





3_ الاعتماد على الفرنسي جريزمان

يعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان أحد الحلول المناسبة والأخيرة لدى المدرب كيكي ستيين لتعويض غياب لويس سواريز ولكن هذا الحل في حالة التفكير بالاكتفاء بمجموعة الاعبين الحاليين في قائمة البارسا حيث أن باب الانتقالات الشتوية ما زال مفتوحا على مصراعيه لدى المدرب كيكي.

غريزمان المهاجم الفرنسي لم يسبق له العب في مركز المهاجم الصريح من قبل مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد ولكن مشاركة الفرنسي في هذا المركز قد تدفع كيكي لتغيير خطة اللعب مع الاحتفاظ بالرسم التكتيكي "4-3-3" والاعتماد على ميسي في الجهة اليمنى وأنسو فاتي أو كارليس بيريز في الجهة اليسرى من الهجوم.

وقد تنجح الخطة كذلك في خطة 4-4-2 ويكون جريزمان مهاجم ثاني وظيفته الضغط على دفاعات المنافس لمنح ميسي حريته الكاملة