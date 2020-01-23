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الولايات المتحدة تمنع الإيرانيين من دخول البلاد بتأشيرات تجارية واستثمارية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قررت الولايات المتحدة، التي تخوض مواجهة متوترة مع إيران في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، منع الإيرانيين من دخول البلاد بتأشيرات تجارية واستثمارية، وذلك بدءًا من اليوم.

عزت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية التغيير إلى إنهاء معاهدة الصداقة مع إيران في أكتوبر 2018، والتي هي هدف العقوبات الأمريكية على برامجها النووية والصاروخية، حسبما أوردت وكالة رويترز.

تسمح تأشيرات الهجرة للمهاجرين E-1 و E-2 بإدخال مواطني البلدان الأخرى إلى الولايات المتحدة للمشاركة في التجارة الدولية أو استثمار مبلغ كبير من رأس المال.

وقالت الخدمة، إن الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على مثل هذه التأشيرات، مضيفة، أن الذين يحملون تأشيرات دخول بالفعل في البلاد يجب أن يغادروا بمجرد انتهاء مدة إقامتهم المسموح بها. ولم يتضح عدد الإيرانيين الذين سيتأثرون.

تم توقيع الاتفاقية غير المعروفة قبل فترة طويلة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والتي حولت البلدين إلى أعداء.

انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية في مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وأدى قتل الولايات المتحدة هذا الشهر، الجنرال الإيراني قاسم سليماني وتبادل الضربات العسكرية إلى زيادة التوتر إلى مستوى جديد.

وقد أكد روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، يوم الثلاثاء، أن تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي سيبعث برسالة سلبية جدا جدا.

كانت إيران قد لوحت بالانسحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بعدما أعلنت أن طهران تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح للصحفيين في جنيف: "نعتقد أن إيران ينبغي أن تكف عن سلوكها الخبيث وتجلس وتتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق لا يتناول القضية النووية فقط وإنما أيضا القضايا الأخرى التي تشغلنا مثل انتشار وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الخبيثة حول العالم".
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