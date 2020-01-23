Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صبحي يدعو جمهوره لندوة ثقافية في معرض الكتاب (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 02:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
يشارك الفنان محمد صبحي في فعاليات الدورة ال٥١ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ندوة بعنوان "الفن وآثره في ثقافة المجمتع"، وذلك يوم الإثنين ٣ فبراير، في جناح الأزهر الشريف في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

ودعا "صبحي" جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمشاركته وحضور الندوة، معربا عن سعادته بالتواجد في المعرض خصوصا في جناح الأزهر الشريف.

يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.

ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضمفعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.


Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة

كيف سيعوض برشلونة غياب سواريز ...3 مهاجمين تحت المنظار

منذ 41 دقيقة

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 10 ساعة

استبعاد كاسونجو وجمعة و5 لاعبين من قائمة الزمالك ضد مازيمبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 21 ساعة

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دول الجوار الليبي ترفض كافة التدخلات الخارجية في طرابلس

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

02:31 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status