محمد صبحي يدعو جمهوره لندوة ثقافية في معرض الكتاب (فيديو)









يشارك الفنان محمد صبحي في فعاليات الدورة ال٥١ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ندوة بعنوان "الفن وآثره في ثقافة المجمتع"، وذلك يوم الإثنين ٣ فبراير، في جناح الأزهر الشريف في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.ودعا "صبحي" جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمشاركته وحضور الندوة، معربا عن سعادته بالتواجد في المعرض خصوصا في جناح الأزهر الشريف.يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضمفعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.