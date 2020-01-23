تعرف على موعد حفل عصام كاريكا المقبل

يشارك الفنان عصام كاريكا، بصورة بوستر حفلته الجديدة ذلك يوم الجمعة الموافق يوم ٢٤ من يناير، وعلق علي الصورة:"الجمعة 24 يناير ..24/1/2020"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" شكراً جدآ لحضراتكم" .





مشاركة عصام كاريكا في موسم الرياض



يُشار أن عصام أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، كما شارك في تلحين كل الأغاني الخاصة بمسرحية "لوكاندة الأوباش".





والجدير بالذكر أنَّ مسرحية "لوكاندة الأوباش" من تأليف محمد عز، أحمد فوزي، إخراج أشرف زكي، بطولة ماجد المصري،شيماء سيف، حسن الرداد، سعد الصغير،إيمان العاصي، مايا دياب،حسن عبد الفتاح،حمدي الميرغني، هالة فاخر، إنجي على، أوس وأوس، ألحان حسن أش أش، ديكور محمود سامي، واستعراضات مصطفى حجاج.

