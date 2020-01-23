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رئيس جهاز 6 أكتوبر يفتتح معرضاً لصناعة الأثاث والديكور

الخميس 23/يناير/2020 - 02:56 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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افتتح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينه 6 أكتوبر، معرض الأثاث والديكور Home in المقام خلال الفترة من 22 : ٢٦ يناير الجارى، بمشاركة 60 شركة متخصصة فى مجال صناعة الأثاث، بالمنطقة خلف فاميلى مول بمدينة 6 أكتوبر.


وذكر المهندس شريف الشربيني، خلال الافتتاح، أن المعرض يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على تنشيط الأسواق الداخلية لصناع الأثاث، وكذا تحقيق المنافسة بين الشركات العارضة وتوفير منتجات الأثاث والديكور بأعلى جودة لسكان المدينة والمترددين عليها.


تجدر الإشارة إلى أن المعرض يُقام للمرة الثالثة بمدينة ٦ أكتوبر، ولاقى إقبالاٍ غير متوقع من الزائرين حيث فاق عدد زوار الدورة السابقة ٤٠ ألف زائر، لما تقدمه الشركات العارضة بالمعرض من خصومات تتراوح بين ٣٠ و ٥٠ % خلال فترة المعرض، موضحاً أن معرض الأثاث والديكور home in يتميز بعرض أكثر من ١٥٠٠ موديل من أرقي أنواع الأثاث.

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