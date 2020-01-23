تسليم 20 ألف جهاز تابلت لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ





وأوضح "نور الدين"، أنه تم التسليم على الفور إلى الإدارات التعليمية، ومنها للمدارس التي سلمت أكثر من نسبة 50% من الأجهزة، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال تفعيل الأجهزة لتسليمها للطلاب على الفور، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.



وكلف المحافظ بالتأكد من توزيع التابلت وتفعيله بالشكل السليم على جميع مدارس المحافظة، موضحًا أن كل جهاز يحتوي على ‏serial number لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، علمًا بأن التابلت عالي الجودة، كما أن به إمكانيه تركيب شريحة اتصال ‏SIM وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏‏

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم مديرية التربية والتعليم 20 ألف و797 جهاز تابلت خاص بالصف الأول الثانوي، بتكلفة 93 مليون و586 ألف جنيه.