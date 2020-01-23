دليلك الكامل لمواصلات معرض الكتاب

بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥١، في استقبال زواره، صباح اليوم الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.



ونظرا لبعد المكان عن الكثيرين من سكان القاهرة والمحافظات، حرصت إدارة المعرض على توفير خطوط مواصلات خاصة لخدمة رواد المعرض بأسعار مناسبة.





وتشمل خطوط السيرفيس لخدمة رواد المعرض

١- عبدالمنعم رياض المعرض ٧ جنيهات

٢-احمد حلمي المعرض٧ جنيهات

٣-العباسيه المعرض٦ جنيهات

٤-حدائق القبه المعرض٦جنيهات

٥- الحي العاشر المعرض٦ جنيهات

٦-السلام المعرض ٦ جنيهات

٧- السيده عائشه المعرض٧جنيهات

٨- توشكي حلوان المعرض ٩ جنيهات



بالإضافة إلى

خطوط وأسعار الاتوبيسات الخاصة لمعرض الكتاب 2020

وتشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيس في أيام العطلات، وهي كالتالي:

• الخط الأول: عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

• الخط الثاني: العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

• الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط السابع: المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10



إلى جانب إضافة خط جديد لمواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب (حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش)

بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات.



كما يقوم تطبيق Buseet بتوفير عدد من خطوط المواصلات من محطات القاهرة الكبرى الرئيسية لنقل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب من وإلى المعرض برحلات مخفضة بنسبة 50% شاملة تذكرة دخول المعرض عند إستخدام بروموكودBookFair50

الخطوط المتاحة للحجز تشمل حدائق الأهرام، الزمالك، مدينة نصر، رمسيس، السلام الاقليمي، ٦ أكتوبر، وعبود.





يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.



ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.