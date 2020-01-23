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مصرع مسن على يد سيارة قمامة تابعة لمحافظة الغربية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:49 م
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أيمن يحيي
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لقي مسن مصرعه، أثناء عبوره طريق "طنطا - كفر الزيات"، أمام مدخل مدينه كفر الزيات، بمنطقة مساكن المرور، ما أسفر مصرعه في الحال، وجرى نقله لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بدهس سيارة نقل لشخص يدعى "محمود على أبو دلال"، ٧٢ سنه، مقيم بمساكن المرور، وتوفى في الحال.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية، لمحل البلاغ ، إذ كشف شهود عيان، أن السيارة تابعة لمجلس مدينه كفر الزيات.

وكشف مصدر بديوان محافظة الغربية، أن السيارة النقل، سيارة لجمع القمامة وتابعة لمجلس مدينة كفرالزيات، لافتًا إلى أنها كانت في خط سير لنقل القمامة من مقلب كفرالزيات لمقلب مدينة السادات، مشيرًا إلى أن أثناء عبور المتوفى الطريق اصطدمت السيارة به وعلى إثر ذلك لقي مصرعه.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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مصرع مواطن محافظة الغربية سيارة قمامة دهس مواطن الفجر الغربية

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