دليلك لأبرز المطاعم والكافيهات بمعرض الكتاب

يقضي رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب فترات طويلة داخل المعرض للإطلاع على أبرز الكتب الصادرة، إلى جانب المشاركة في الندوات الثقافية وحضور الفاعليات المختلفة، لذلك فإن توافر أماكن الطعام والشراب مهمة لتلبية حاجات الزوار.



ويتوافر في الدورة ال٥١ من المعرض عدد كبير من الكافيهات والمطاعم هي:

• سيزر

• دورو

• او اكس

• كورونا

• السيد حنفي

• الباز افندي

• ابو مازن

• ذا كورنر

• فريندز

• البيت الشامي

• اس ام دي

• اندومي

• سفن تو

• الشيف سرحان

• المعلم

• الشبراوي

• نعمان السوري

• سوبيا الرحماني

• سوشي

• بطاطس اند زلابيا

• هامر

• الخان كافيه

• داتش

• كريبيانو

• الفيروز كافيه

• سفن تو كافيه

• ذا جوست

• بطاطس اند زلابيا

• المنارة كافيه

• سوريزو

• صيدلية سيف

• سبيكترا".



وقدمت صفحة المعرض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خريطة لأماكن المطاعم بالمعرض يمكنك الإطلاع عليها في الصور التالية.



يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.



ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.