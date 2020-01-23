من هو "الجنرال الصامت" الذي كرمه السيسي في عيد الشرطة؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في احتفال عيد الشرطة الـ68 تقديرًا لجهوده الأمنية الفترة الماضية.





ويعد اللواء علاء سليم واحد من أفضل الجنرالات الأمنية الفترة الماضية، منذ أن وطئت قدماه قطاع الأمن العام، وضع على عاتقه مهمة القضاء على البؤر الإجرامية، وأوكار الجريمة بمختلف محافظات الجمهورية، إذ قاد بنفسه اقتحام منطقة السحر والجمال المنطقة الأكثر خطورة، للتخلص من أوكار العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ودك معاقلهم، وهدم العشش التي تتخذ منها مكان الاختباء الهاربين من الأحكام القضائية وحائزي الأسلحة النارية، والمواد المخدرة، وتكللت الجهود بالقضاء على 65عنصرًا اجراميًا عقب تبادل لإطلاق النيران، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة ومواد مخدرة وضبط عناصر إجرامية الهاربين من أحكام حصيلة الجهود.





لم يتوقف الجنرال الصامت عن هذا، إذ كانت بحيرة المنزلة التي تقع بين ٣ محافظات صوب أعين مفتشتي قطاع الأمن للعام، ونجحوا في القضاء على أوكار الجريمة.





نجح قطاع الأمن العام منذ تولي علاء سليم، في كشف غموض جرائم شديدة التعقيد والغموض بمختلف المحافظات خلال ساعات معدودة، ووأد الخصومات الثأرية بين العائلات والتصدي لكافة الخروج عن القانون، والقضاء على بؤر إجرامية في المحافظات الصعيد، كانت لا تقتحمها أجهزة الأمن منذ سنوات طويلة.





عرف عن سليم العمل في صمت، وقوته وصلابته، خاصة أنه ينتمي لأسرة عريقة بصعيد مصر، حيث أنه من مواليد أحد قرى مركز طما محافظة سوهاج.





وتخرج علاء سليم من كلية الشرطة عام 1984، وبدأ عهده بقسم مصر الجديدة، ثم التحق بمباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الخليفة، ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة الوايلي، ثم رئيسا لمباحث مصر الجديدة، ثم انتقل للعمل بمصلحة الأمن العام وتقلد منصب مفتش الأمن العام لقطاع شرق.





ونتيجة جهوده عين مديرا لإدارة الرشوة بمباحث الأموال العامة، ثم مديرا لمباحث القليوبية، ثم رئيسا لمباحث وزارة الداخلية.





كان اللواء علاء سليم قد ساهم في السيطرة على الخارجين عن القانون بالجعافرة، وأعاد الهدوء لمنطقة المثلث الذهبي، وقضى على العصابات التي تسطو على المواطنين وتسرقهم بالإكراه، أثناء إدارته لمباحث القليوبية.





يذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرار تعيين اللواء علاء سليم، مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام، خلفا للواء جمال عبد الباري.



