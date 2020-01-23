Advertisements
Advertisements
Advertisements

جثمان المصري المتوفي بالأردن يصل لمطار القاهرة

الخميس 23/يناير/2020 - 02:41 م
Advertisements
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
Advertisements
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن جثمان المواطن المصري عبد المنعم أحمد محمد علي، وصل اليوم الخميس، إلى أرض الوطن من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران، وذلك بعد وفاته طبيعيًا.

كان وزير القوى العاملة، قد وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية في إنها إجراءات عودة جثمان المواطن المصري عبد المنعم أحمد محمد علي، البالغ من العمر 45 عاما، ووافته المنية صباح أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتلقى "سعفان" تقريرًا من المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، يفيد بأنه تم التواصل مع القنصلية لتجهيز سيارة اسعاف السفارة وتم ارسالها إلى مستشفى البشير بعمان، لتجهيز الجثمان.

كما تم التواصل مع شركة مصر للطيران لشحن جثة المتوفى إلى مصر، وجاري متابعة كافة المستحقات للعامل المتوفى بشركة النواة الصناعية، وتجارة المواد الغذائية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وصول جثمان وزير القوى العاملة مطار القاهرة محمد سعفان جثمان القوى العاملة الأردن

أخبار تهمك

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعة

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. دول الجوار الليبي ترفض كافة التدخلات الخارجية في طرابلس

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

وصول جثمان المصري المقتول داخل مزرعة بالسعودية.. غدا (صور)

اليوم.. وصول جثمان المصري المقتول داخل مزرعة بالسعودية‎

'القوى العاملة' تنهي إجراءات وصول جثمان المصري المقتول بالسعودية‎

وزير القوى العاملة يتابع حالة مصري طعنه أردني بسكن في الرأس (صور)

"سعفان" يوجه الشكر لحكومة عمان بعد تدخلهم لإرجاع مصري توفي في الأردن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

02:31 م

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status