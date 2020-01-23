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تحميل البرنامج الثقافي الكامل لمعرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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نشرت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥١ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرنامج الثقافي الكامل للمعرض، بصيغة pdf، وأتاحته بالمجان لجمهور المعرض.

ويضم البرنامج جميع المعلومات الخاصة بالفعاليات الثقافية مثل أبرز الضيوف ومواعيد وأماكن الفاعليات.



يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.

ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.
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