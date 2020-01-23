استمرار توافد الجمهور على معرض الكتاب الذي انطلقت فاعلياته صباح اليوم



يتوافد عدد كبير من الأسر المصرية، الشباب، الأطفال على معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ51 فى يومه الأول بعد الساعات الأولى بمركز المعارض بالتجمع الخامس



ويقام المعرض تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف، ويستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل.



وشهدت بوابات معرض الكتاب تكثفا أمنيا لاستقبال الجمهور والذين حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى لانطلاق المعرض، ما أدى إلى وجود زحام شديد.



يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

