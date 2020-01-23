أحمد يونس يحتفل بتوقيع روياته في معرض الكتاب وسط المئات (صور)

توافد عدد غفير من قراء الروائي والمذيع أحمد يونس "المعلم"، على حفل توقيع روايته، والمنظم ضمن فعليات اليوم الاول من الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.



حيث شهد حفل توقيع الجزء الخامس من نادر فوده، اصطفاف مئات القراء وراد المعرض، حاملين الروايات وبسترات تحمل صورة "المعلم"، كما التقط يونس بعض الصور مع جمهور عقب توقيع الرويات، معبرًا عن حبه الشديد لحرص الالف على توقيع روياته.





يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

