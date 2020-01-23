مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد كولتورال athlatico madrid رابط ksa SPORT بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد

يلتقي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره كولتورال ليونيسا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا اليوم





تُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس.









ويسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعدما خسر الفريق لقب كأس السوبر الإسباني لصالح غرمه وجاره ريال مدريد، في المباراة النهائية لـ"ديربي العاصمة"، التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة "جدة" بالسعودية.





ويأمل الروخي بلانكوس في الفوز بمباراة اليوم، في محاولة منه للتأهل للدور التالي وحصد لقب كأس ملك إسبانيا لصالحه هذا الموسم.









في المقابل، يرغب فريق كولتورال ليونيسا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل التأهل أيضًا للدور التالي، رغم ضآله فرصه في التغلّب على أتلتيكو مدريد.









يذكر أن نادي فالنسيا هو حامل لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلّب على برشلونة في المباراة النهائية بالموسم الماضي