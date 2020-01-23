Advertisements
Advertisements
Advertisements

لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر رابط ماتش ahly يلا شوت PLUS رابط مباراة الأهلي ضد الرائد live

الخميس 23/يناير/2020 - 02:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلاقي الأهلي نظيره الرائد اليوم الخميس ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وتقام مباراة الرائد ضد الأهلي في إطار لقاءات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الرائد المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتواجد في المركز الثالث في جدول الدوري السعودي، ولكن فارق الأهداف  في صالح الأخير.

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الدوري السعودي
تقام مباراة الأهلي والرائد في تمام الساعة 8:10 بتوقيت السعودية، و7:10 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرائد 
تنقل مباراة الأهلي والرائد على قناة الرياضية السعودية KSA.
Advertisements

أخبار تهمك

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد": طقس مختلف اعتبارا من السبت المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة جديدة في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهام جديد من الهلال السوداني للأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

نصيحة غير سارة للأهلي في إصابة حمدي فتحي

منذ ساعتين

بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول صدمة كيكي سيتين لجمهور برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يكثف مفاوضاته مع "بديل" لويس سواريز

منذ ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يعود لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:00 ص

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

رئيس سموحة للخطيب بعد ضم ثنائي الأهلي :" شكرا بيبو"

01:10 م

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

07:08 م

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

11:13 ص

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status