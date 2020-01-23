لايف ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر رابط ماتش ahly يلا شوت PLUS رابط مباراة الأهلي ضد الرائد live

يلاقي الأهلي نظيره الرائد اليوم الخميس ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.





وتقام مباراة الرائد ضد الأهلي في إطار لقاءات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي.





ويحتل الرائد المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتواجد في المركز الثالث في جدول الدوري السعودي، ولكن فارق الأهداف في صالح الأخير.





موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الدوري السعودي

تقام مباراة الأهلي والرائد في تمام الساعة 8:10 بتوقيت السعودية، و7:10 بتوقيت القاهرة.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرائد

تنقل مباراة الأهلي والرائد على قناة الرياضية السعودية KSA.